Перейра: со стороны Хилла было самоуверенно говорить, что он нокаутирует меня в стойке

Бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра отреагировал на слова бывшего чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории Джамала Хилла, который пообещал нокаутировать его в стойке.

«Думаю, я достаточно проявил себя в полутяжёлом весе, выиграв титул в поединке против Иржи Прохазки, а также в бою против Яна Блаховича. Если бы я сравнивал этих трёх бойцов, Джамала, Иржи и Яна, и мне бы предложили выбрать того, с кем бы я хотел драться, я бы выбрал Джамала, потому что он для меня хороший соперник.

Думаю, глядя на мою историю в кикбоксинге, было довольно самоуверенно с его стороны говорить, что он будет драться со мной в стойке и нокаутирует меня. Многие пытались это сделать, и я уверен, что он попробует драться со мной в стойке, но, когда увидит, что это не работает, попытается меня перевести. Джамал для меня удобный соперник, и я думаю, он переоценил свои силы, сделав такое заявление», — приводит слова бразильца MMA News.

Напомним, 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоялся турнир UFC 295. В главном событии вечера Перейра техническим нокаутом во втором раунде одержал победу над чехом Иржи Прохазкой. Благодаря победе Алекс завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который летом из-за проблем со здоровьем оставил Джамал Хилл.