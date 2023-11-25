Марина Мохнаткина проиграла Лариссе Пачеко в бою за титул чемпиона PFL

Сегодня, 25 ноября, в Вашингтоне (США) проходит турнир по смешанным единоборствам PFL World Championship. В рамках соревновний прошёл поединок между бразильянкой Лариссой Пачеко и Мариной Мохнаткиной из России за титул чемпиона промоушена PFL.

Бой продлился все раунды и завершился победой Пачеко единогласным решением судей. Таким образом бразильянка выиграла титул PFL.

Этот бой стал для Мохнаткиной седьмым в промоушене PFL и 15-м в смешанных единоборствах. На счету Марины 11 побед в MMA, последняя из которых была добыта в бою с американкой Эмбер Либрок на PFL 8 в конце августа. Мохнаткина завершила поединок сабмишеном в начале первого раунда.

На счету 29-летней бразильянки Пачеко 26 поединков на профессиональной арене. 22 из них она закончила победами, из которых 10 нокаутом.

Трансляции PFL доступны в Okko.