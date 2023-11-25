«Макияж на недельку». Мохнаткина поделилась впечатлениями от поражения в финале PFL

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина (Спивак) после поражения от бразильянки Лариссы Пачеко в титульном бою турнира по смешанным единоборствам PFL World Championship опубликовала видео в социальных сетях, на котором поблагодарила поклонников за поддержку, а также проявила чувство юмора по отношению к своему внешнему виду после поединка.

«Со мной всё в порядке, макияж на недельку готов. В целом, не всё получилось, но как есть», — сказала спортсменка на ролике, подписав под ним слова благодарности за поддержку.

Фото: Кадр из видеоролика из соцсети Марины Мохнаткиной

Напомним, бой продлился все раунды и завершился победой Пачеко единогласным решением судей. Таким образом, бразильянка выиграла титул PFL.

Этот бой стал для Мохнаткиной седьмым в промоушене PFL и 15-м в смешанных единоборствах. На счету Марины 11 побед в MMA, последняя из которых была добыта в бою с американкой Амбер Либрок на PFL 8 в конце августа. Мохнаткина завершила поединок сабмишеном в начале первого раунда.