Энтони Джошуа: я верю, что стану трёхкратным чемпионом мира

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) в очередной раз заявил, что хотел бы завоевать мировой титул до конца профессиональной карьеры.

«Бой с Валлином не является конечной остановкой, 23 декабря я сделаю заявление. В 2024 году я буду готов к большему. Я настроен на победу и настроен вернуться на свой пик.

Я не могу предсказывать будущее. У меня есть план того, что я хотел бы сделать в следующем году. Я человек слова и придерживаюсь своего. Я твёрдо стою на том, во что верю, и верю, что стану трёхкратным чемпионом мира», — приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

Напомним, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Джошуа встретится со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO).