Кроуфорд объяснил, почему он способен победить Канело

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) высказался о потенциальном поединке с экс-лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO).

«Я просто говорю так, как считаю. Канело – большой чувак. Но, несмотря на это, я верю в свои способности. Он тяжёлый парень, но не такой уж и большой. Он такого же роста, как и я. И мои руки длиннее. Это был бы хороший бой», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.