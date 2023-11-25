91-летний Боб Арум: я не уйду в отставку

Легендарный американский промоутер Боб Арум, готовящийся в декабре отметить 92-летие, высказался о своём уходе из боксёрской индустрии.

«Людям нравится слушать мои истории о прошлом, их очаровывает история спорта, но я получаю удовольствие, когда говорю о настоящих событиях.

Когда я прихожу на боксёрские вечера, ко мне подходят сотни людей, они называют меня иконой и говорят о том, сколько лет я провёл в этом спорте, и это, на самом деле, не трогает меня, потому что когда вы много лет чем-то занимаетесь, то не смотрите назад.

Это причина, почему я никогда не уйду в отставку. Я не хочу быть одним из тех людей, которые оглядываются назад и говорят о своих достижениях. Я предпочитаю говорить о том, что я буду делать завтра», — приводит слова Арума ProBox TV.