Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муртазалиев объяснил, почему Усик победит Фьюри

Муртазалиев объяснил, почему Усик победит Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев высказался об ожидаемом поединке между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Думаю, что Усик выиграет у Фьюри за счет своей маневренности, неудобности. Он – левша, а Тайсон провел плохой бой с другим левшой – Отто Валлином. Швед хорошо выглядел, хотя до боя я о нем не слышал. Если бы он боксировал не с Тайсоном Фьюри, соперника могли и снять после такой страшной сечки. 60 на 40 – мой фаворит Усик. Но если это будет Фьюри, который дрался с Уайлдером, тогда украинцу будет очень тяжело. Если же это будет тот Фьюри, который дрался с Нганну, Усик должен его спокойно проходить», – приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн. Ожидается, что поединок состоится 17 февраля 2024 года.

Материалы по теме
Андре Уорд сказал, кто победит в бою Усика и Фьюри
Материалы по теме
«Вообще не уверен, что бой состоится». Фьюри хочет снова сорвать великое противостояние?
«Вообще не уверен, что бой состоится». Фьюри хочет снова сорвать великое противостояние?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android