Муртазалиев объяснил, почему Усик победит Фьюри

Российский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев высказался об ожидаемом поединке между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Думаю, что Усик выиграет у Фьюри за счет своей маневренности, неудобности. Он – левша, а Тайсон провел плохой бой с другим левшой – Отто Валлином. Швед хорошо выглядел, хотя до боя я о нем не слышал. Если бы он боксировал не с Тайсоном Фьюри, соперника могли и снять после такой страшной сечки. 60 на 40 – мой фаворит Усик. Но если это будет Фьюри, который дрался с Уайлдером, тогда украинцу будет очень тяжело. Если же это будет тот Фьюри, который дрался с Нганну, Усик должен его спокойно проходить», – приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн. Ожидается, что поединок состоится 17 февраля 2024 года.