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Дариуш: Царукян лучше Порье как боец

Дариуш: Царукян лучше Порье как боец
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Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался о своём сопернике россиянине Армане Царукяне, поединок с которым состоится 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США).

«Дастин [Порье] имеет больший смысл с точки зрения рейтингов, публичности и всего остального. Но я считаю, что на бумаге Арман лучший боец. У него лучше борьба, он моложе, и я бы сказал, что он голоднее. Если говорить об имени, то я бы выбрал Дастина Порье. Но если говорить о том, кто сложнее, то я бы назвал Армана Царукяна», — сказал Дариуш в интервью Submission Radio.

В своём последнем бою на UFC on ESPN 47 Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакиму Сильву.

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