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Россиянин Муртазалиев: Тим Цзю удобен и Чарло, и мне

Россиянин Муртазалиев: Тим Цзю удобен и Чарло, и мне
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Непобеждённый российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев высказался о действующем чемпионе WBO австралийце Тиме Цзю, сыне легендарного отечественного боксёра Кости Цзю.

«Не думаю, что он мог бы победить Чарло. Его стиль удобен для американца. Мне тоже было бы удобно с ним боксировать. Он все время идет вперед. У него нет большого количества обманных движений и передней руки. К тому же у него маленькие габариты. Мы дрались в одном вечере. Он выглядел очень маленьким на церемонии взвешивания. Просто Чарло – большой, крупный парень. Я бы дал Цзю мало шансов», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Цзю победил единогласным решением временного чемпиона WBC американца Брайана Мендосу. Ожидается, что свой следующий поединок Тим проведёт в марте.

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