В США от огнестрельного ранения погиб профессиональный боксёр

Сразу ряд изданий сообщил о гибели американского боксёра либерийского происхождения Самюэля Ти (19-5-1, 8 KO).

По информации медиа, Ти был застрелен в пятницу, 24 ноября, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Сообщается, что у спортсмена произошёл конфликт с бойфрендом матери его ребёнка.

Самюэлю Ти было 36 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и всю карьеру он провёл в рамках первого полусреднего веса (до 63,5 кг). Выступал преимущественно в локальных боксёрских шоу. Встречался с известными проспектами Монтаной Лавом и Брэнданом Ли, обоим уступил.

В марте 2023 года Ти совершил апсет и нанёс первое поражение в карьере грузинскому бойцу Энрико Гогохии (13-1-2, 8 KO).