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Чемпион России по грэпплингу задержан за пьяную езду, ему грозит срок

Чемпион России по грэпплингу задержан за пьяную езду, ему грозит срок
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Чемпион России по грэпплингу, боец смешанного стиля Умар Вахаев задержан в Санкт-Петербурге в ночь на 23 ноября, сообщает «Комсомольская правда».

Вахаев, находившийся за рулём автомобиля «Мерседес GL-250», был нетрезв. Примечательно, что на момент задержания боец уже был лишён прав.

Инцидент не стал для Вахаева первым, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, в настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что в 2020 году спортсмен привлекался к ответственности за драку со стрельбой на Южном шоссе в Петербурге.

Умару Вахаеву 31 год. С 2013 по 2015 год выступал как профессиональный боец смешанного стиля, провёл пять поединков, в четырёх из них победив.

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