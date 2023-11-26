Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд сказал, сколько боёв проведёт до конца карьеры

Кроуфорд сказал, сколько боёв проведёт до конца карьеры
Комментарии

Лидер рейтинга pound-for-pound, непобеждённый американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) заявил, что хотел бы провести два поединка до конца карьеры.

«Сейчас я рассматриваю только большие бои. Я хочу сразиться с такими парнями как Сауль Альварес и провести реванш с Эрролом Спенсом, а после меня всё будет кончено», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

Материалы по теме
Кроуфорд объяснил, почему он способен победить Канело
Материалы по теме
Кроуфорд — величайший боксёр мира. Он превзошёл даже Усика
Кроуфорд — величайший боксёр мира. Он превзошёл даже Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android