Мохнаткина обратилась к Спиваку после поражения в PFL

Российский боец смешанного стиля Марина Мохнаткина (Спивак) поблагодарила своего мужа и тяжеловеса UFC, молдаванина Сергея Спивака после титульного поединка PFL с бразильянкой Лариссой Пачеко, который состоялся вчера, 25 ноября.

«Я благодарна этому Гран-при PFL за моего мужчину, он прошёл со мной от начала и до конца этот сезон… Его терпение и забота бесценна. Словами не передать, сколько мы преодолели уже вместе за эти 7,5 месяца. Дальше больше. Теперь мы есть друг у друга, несмотря ни на что», — написала Мохнаткина в социальных сетях.

Напомним, Мохнаткина уступила Пачеко единогласным решением по итогам пяти раундов. Для 35-летней россиянки поражение стало четвёртым в профессиональной карьере.