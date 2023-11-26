Давид Бенавидес победил Деметриуса Андраде и стал временным чемпионом WBC

В ночь с 25 на 26 ноября в Лас-Вегасе (США) проходил вечер профессионального бокса. В главном бою сошлись ранее непобеждённые американцы – Давид Бенавидес (27-0, 23 KO) и Деметриус Андраде (32-0, 19 KO). На кону в этом противостоянии стоял временный титул чемпиона WBC во втором среднем весе.

Поединок продлился шесть раундов и завершился победой Бенавидеса техническим нокаутом. Таким образом Давид завоевал свою 28-ю победу в профессиональной карьере, а Деметриус Андраде потерпел первое поражение. До этого его серия насчитывала 32 победы.

Напомним, в соглавном бою встретились американцы Джермалл Чарло и Хосе Бенавидес. Победу одежал Чарло единогласным судейским решением. Джермалл в пятый раз защитил свой титут WBS в среднем весе.