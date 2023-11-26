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Коста раскрыл предполагаемую дату возвращения в бои

Коста раскрыл предполагаемую дату возвращения в бои
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории бразилец Пауло Коста может вернуться в октагон в начале 2024 года на турнире UFC 297. На это боец намекнул в своих социальных сетях.

«20 января», – написал спортсмен.

Отметим, что 21 октября текущего года в рамках турнира UFC 294, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), Коста должен был провести бой против непобеждённого арабо-чеченского бойца Хамзата Чимаева. Но Пауло снялся с ивента из-за травмы руки.

Напомним, профессиональный рекорд Косты в смешанных единоборствах составляет 14-2. Последний бой Пауло состоялся 20 августа 2022 года на турнире UFC 278. Его соперником стал американец Люк Рокхолд. Бразилец одержал победу единогласным решением судей.

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