Коста раскрыл предполагаемую дату возвращения в бои

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории бразилец Пауло Коста может вернуться в октагон в начале 2024 года на турнире UFC 297. На это боец намекнул в своих социальных сетях.

«20 января», – написал спортсмен.

Отметим, что 21 октября текущего года в рамках турнира UFC 294, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), Коста должен был провести бой против непобеждённого арабо-чеченского бойца Хамзата Чимаева. Но Пауло снялся с ивента из-за травмы руки.

Напомним, профессиональный рекорд Косты в смешанных единоборствах составляет 14-2. Последний бой Пауло состоялся 20 августа 2022 года на турнире UFC 278. Его соперником стал американец Люк Рокхолд. Бразилец одержал победу единогласным решением судей.