Китаец Ядонг Сонг хочет провести бой с братом Хабиба Нурмагомедова

Китайский боец MMA Ядонг Сонг, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, изъявил желание провести бой с непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

«Я действительно заинтересован в поединке с Умаром. Я здесь не для того, чтобы получить пояс коротким путем. Мне хочется заслужить его, победив всех за счёт своих навыков. У него есть свои преимущества, а у меня – свои. У него хорошая борьба и контроль. У меня прессинг в стойке и хорошее джиу-джитсу», – приводит слова Ядонга BJ Penn.

Напомним, профессиональный рекорд Ядонг Сонга в смешанных единоборствах составляет 20-1-7. Свой следующий поединок китаец проведёт 9 декабря на турнире UFC Fight Night 233, где сразится против Криса Гутиерреса из США. На счету Умара Нурмагомедова 16 побед в 16 боях. Его следующий поединок ещё не анонсирован.