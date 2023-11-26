Топурия назвал боксёра, с которым он хочет драться после завоевания титула UFC

Претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Илия Топурия хочет дебютировать в боксе. После боёв с австралийцем Александром Волкановски и американцем Максом Холлоуэем грузинский спортсмен хотел бы сразиться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом из Мексики.

«После Волкановски и Холлоуэя я буду преследовать Канело Альвареса. Будучи чемпионом UFC, я хочу драться с Канело. Я внимательно изучил его, и у меня достаточно знаний, чтобы победить его», – сказал Илия на канале Kanpai Media в YouTube.

Напомним, профессиональный рекорд Илии Топурии в смешанных единоборствах составляет 14-0. Свой следующий поединок он проведёт в феврале 2024 года на турнире UFC 298. Его соперником станет чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски. По словам Топурии, после боя с Волком он намерен подраться с Максом Холлоуэем.