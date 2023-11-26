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Майк Тайсон назвал преимущество Усика над Фьюри

Майк Тайсон назвал преимущество Усика над Фьюри
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Легендарный американский боксёр Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри. Бывший чемпион мира по боксу считает, что у Усика может возникнуть преимущество благодаря габаритам.

«С маленькими парнями тяжело драться, потому что по ним трудно попасть. Усик много бегает по рингу, много двигается. Фьюри понадобится несколько раундов, чтобы привыкнуть к этому, так как Усик маленький и быстрый», – приводит слова Майка Boxing Social.

Напомним, Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF и The Ring в супертяжёлом весе. Тайсон Фьюри – обладатель титула WBC. Украинец и британец подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе. Они сразятся 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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