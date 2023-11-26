Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кроуфорд: Бенавидес готов к бою с Канело

Кроуфорд: Бенавидес готов к бою с Канело
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд прокомментировал результат поединка во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественниками Дэвидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде, который состоялся сегодня, 26 ноября, в Лас-Вегасе (США). Напомним, Бенавидес победил досрочно, остановив Андраде за неполные шесть раундов.

«Бенавидес привлекает внимание. Он великолепно выступил, на пять с плюсом. Это один из лучших атакующих бойцов. Он постоянно оказывает давление и делает это с умом. Он подходит к вам за счёт джеба, выбрасывает прямые удары, бьёт по корпусу, а затем повторяет то же самое.

Бенавидес хорош. Он готов к Канело. И я по-прежнему считаю, что шансы равны. Бенавидес хорош, но и Канело великолепен. Мы должны увидеть этот поединок», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Материалы по теме
Дэвид Бенавидес победил Деметриуса Андраде и стал временным чемпионом WBC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android