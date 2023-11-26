Порье сказал, сколько боёв у него осталось в UFC

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался о своём уходе из большого спорта.

«Провести боксёрский поединок? Я бы хотел сделать это до того, как всё закончится, хотя я не думаю, что это произойдёт. Кажется, по контракту с UFC у меня осталось ещё пять-шесть боёв. Когда я впервые надел перчатки, это были боксёрские перчатки.

Я полюбил единоборства. Сначала я любил бокс. Я смотрел бои, и меня это вдохновляло. Я знал, смотря на парней, которые сражаются через кровь, идут вперёд, знал, что способен на то же самое.

Я знал о боях в клетке. Я немного боролся в юности, а потом встретил парней в боксёрском зале и они рассказали мне о кикбоксинге и джиу-джитсу, и на следующих выходных я пошёл к ним в зал», — сказал Порье в подкасте The MMA Hour.