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Кормье назвал следующего соперника Ислама Махачева

Кормье назвал следующего соперника Ислама Махачева
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что следующим соперником действующего обладателя титула в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева станет бразилец Чарльз Оливейра.

По словам Кормье, реванш бойцов должен состояться в первом квартале 2024 года. Напомним, ранее Махачев заявил, что хотел бы выступить до середины марта.

«Первым соперником Ислама станет Чарльз Оливейра. Это мы уже знаем. Махачев разберётся с ним в марте. Кто станет вторым? Джастин Гэтжи. И третьим, как по мне, станет Дастин Порье. Исламу предстоит серия испытаний в следующем году», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Первый бой Махачева и Оливейры состоялся в октябре 2022 года и завершился досрочной победой россиянина во втором раунде.

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