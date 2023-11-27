Теофимо Лопес сказал, кто победит в бою Канело — Бенавидес

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а ныне обладатель титула в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес высказался о потенциальном поединке между Саулем Альваресом и Дэвидом Бенавидесом.

«Такой Бенавидес победит Канело. Мне нравится Альварес, он разносторонний боец. Однако если Канело снова не станет лёгким на ногах, то Бенавидес сможет одержать победу», — сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го он впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).