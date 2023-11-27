Российский экс-чемпион Липинец потерпел третье поражение в карьере

В Лас-Вегасе (США) завершился боксёрский вечер от PBC. В андеркарде бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Сергей Липинец (17-2-1, 13 KO) встретился с доминиканцем Мишелем Риверой (24-1, 14 KO).

Поединок прошёл всю дистанцию, 10 раундов, и завершился победой Риверы единогласным судейским решением (97-93, 96-94, 97-93).

Поражение стало для 34-летнего Липинца третьим в карьере. Впервые он уступил в марте 2018 года, когда в первой защите титула IBF не справился со звёздным американцем Майки Гарсией, завоевавшим пояс в четвёртой для него весовой категории.

В апреле 2021 года Липинец встретился с американским панчером Джароном Эннисом и уступил нокаутом в шестом раунде.