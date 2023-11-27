Чемпион мира, завершивший все выигранные бои нокаутом, вызвал Лопеса, Хейни и Дэвиса

Действующий чемпион IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO), успешно проведший первую защиту титула, заявил о желании сразиться со звёздами дивизиона.

Напомним, вчера, 26 ноября, в рамках шоу в Лас-Вегасе (США) Матиас остановил за пять раундов непобеждённого узбека Шахджахана Эргашева (23-1, 20 KO).

«Мне хватает три-четыре раунда, чтобы понять левшу. Затем происходит то, что произошло сегодня. Теофимо Лопес, Девин Хейни и Джервонта Дэвис, если вам нужен титул, приходите и сражайтесь», — сказал Матиас в послематчевом интервью.

Сабриэлю Матиасу 31 год. Пуэрториканец стал профессионалом в 2015 году и в июле 2019-го одержал первую крупную победу, досрочно остановив российского проспекта Максима Дадашева, скончавшегося после выстулпения. В феврале Матиас завоевал титул IBF, за неполные пять раундов остановив аргентинца Йеремиаса Понсе.