Илия Топурия: Волкановски уже знает, что такое поражение

Непобеждённый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски.

«Для меня то, что произошло в его последнем бою, ничего не меняет. Я знаю, что результат будет тот же, мой процесс подготовки будет таким же. Тренировки сами, фокус тот же. Я буду тренироваться с лучшими в мире и не сомневаюсь в своей победе.

Парню действительно нечего терять. Он уже проиграл. Волкановски уже знает, что такое поражение. Я не знаю, каково это, потому не собираюсь пробовать. Не хочу это чувствовать», – приводит слова Топурии BJ Penn.

Напомним, титульный бой в полулёгкой весовой категории между Александром Волкановски и Илией Топурией состоится в феврале 2024 года. Он станет главным событием турнира UFC 298.