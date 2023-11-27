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Полиция Ирландии начала проверку в отношении Макгрегора после его слов о правительстве

Полиция Ирландии начала проверку в отношении Макгрегора после его слов о правительстве
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В Ирландии местная полиция начала проверку в отношении экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора по подозрению в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает Yahoo.

В частности, внимание полиции привлекли посты ирландца в социальных сетях, которые были опубликованы во время беспорядков в стране. В них боец говорил, что не поддерживает действия людей, но при этом призывал к переменам в стране и подверг критике деятельность правительства Ирландии.

В настоящий момент Макгрегору 35 лет. Участником бойцовского промоушена UFC он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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