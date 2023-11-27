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Дэвид Бенавидес: в следующем году рассчитываю на бои с Канело, Биволом и Бетербиевым

Дэвид Бенавидес: в следующем году рассчитываю на бои с Канело, Биволом и Бетербиевым
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Обладатель временного титула по версии WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес рассказал о своих планах на 2024 год.

«Я никого не боюсь. Я действительно хочу попадать в самые сложные ситуации. Волшебство происходит только в том случае, если ты сам ставишь себя в непростое положение. Ты никогда не узнаешь, на что ты способен, если не попадёшь в сложную ситуацию. У меня есть один шанс, и я хочу воспользоваться им правильно. Я хочу заслужить уважение. Не только перед людьми, но и перед самим собой, что я никогда ни от кого не уклонялся.

Сначала Канело, а потом перейдём к другому дивизиону. Бивол, а затем, возможно, Бетербиев. Я знаю, что это возможно и я могу этого добиться. Побью их всех. Я нахожу способы побеждать», — приводит слова Бенавидеса Boxing247.

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