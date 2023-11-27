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Пётр Ян намерен сменить состав своей команды

Пётр Ян намерен сменить состав своей команды
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал, что он собирается сменить состав своей команды.

«Нужно модернизировать свой лагерь, свой состав – что-то менять, вносить новое, корректировать. Постараюсь, чтобы это всё получилось. В первую очередь это люди. Спарринг-партнёры, тренерский состав – это самое важное. Нужно создать команду, с которой я буду готовиться и полечу на бой», — приводит слова Яна MMA Mania.

Напомним, профессиональный рекорд Петра Яна в смешанных единоборствах составляет 16-5. Свой последний поединок российский боец провёл 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе (США). Его соперником стал грузин Мераб Двалишвили. Ян потерпел поражение единогласным решением судей.

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