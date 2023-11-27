Аспиналл объяснил, почему он — лучший тяжеловес мира в данный момент

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, британец Том Аспиналл рассказал, почему он является лучшим в своей весовой категории на данный момент.

«Хотите факты? Я — №1 в мире! Дело не в том, что я пытаюсь всем раструбить о том, какой я шикарный боец. Просто смотрите сами: Джонс неактивен, Нганну неактивен. Как минимум в ММА. Так что на сегодня я реально №1 в ММА среди тяжеловесов», — сказал Аспиналл в интервью MMA Fighting.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Тому 30 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах он провёл 17 поединков, в которых одержал 14 побед (14 нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент занимает первое место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.