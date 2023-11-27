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Шон Портер назвал бойца, с которым не станет драться Канело

Шон Портер назвал бойца, с которым не станет драться Канело
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер считает, что бывший лидер рейтинга pound-for-pound мексиканец Сауль Альварес не станет встречаться со своим обязательным претендентом американцем Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 KO).

«Мир хочет, чтобы Бенавидес оказался в списке Канело, но я не думаю, что это так. Бенавидесу не нужно зацикливаться на Канело. Иногда ты настолько лучше соперника, что на этом не нужно зацикливаться.

Очевидно, это крупнейший бой для Бенавидеса, но я считаю, что он лучше, сильнее и моложе. У него слишком большой опыт и слишком много сил. Канело дерётся уже 20 лет. Это слишком большой срок», — сказал Портер в интервью YouTube-каналу 210BoxingTv.

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