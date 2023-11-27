Волкановски рассказал о самочувствии после досрочного проигрыша Махачеву

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) австралиец Алекс Волкановски, приступивший к полноценным тренировкам после досрочного поражения в реванше с россиянином Исламом Махачевым, рассказал о самочувствии.

«Провёл свой первый спарринг. Очевидно, нужно следовать рекомендациям, учитывая сотрясение. Я в точности следовал инструкциям. Никаких последствий нет, и мы идём дальше.

Я чувствовал себя хорошо. Рад этому. Спасибо моей команде, она справлялась с тысячей сотрясений и позаботилась о том, чтобы я придерживался ограничений. Чувствую себя прекрасно. Теперь я могу переходить к полноценным тренировкам», — сказал Волкановски в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоялся на турнире UFC 294 в октябре и завершился досрочной победой россиянина во втором раунде.