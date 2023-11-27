Леон Эдвардс показал актуальную форму за три недели до боя с Ковингтоном

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс продолжает подготовку к поединку с американцем Колби Ковингтоном, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Напомним, Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 лидера рейтинга pound-for-pound нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.

Ковингтон в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 272, победил единогласным судейским решением соотечественника Хорхе Масвидаля.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев заявил о желании сразиться с победителем боя Эдвардс – Ковингтон.