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«Вернёшься с пустыми руками». Ковингтон обратился к Эдвардсу перед боем

«Вернёшься с пустыми руками». Ковингтон обратился к Эдвардсу перед боем
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон обратился к действующему обладателю титула британцу Леону Эдвардсу за три недели до их поединка, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Тик-так, Леон, осталось три недели. Все знают, что ты не хотел этого боя, как англичане не хотели давать нам свободу здесь, в Америке, и мы забрали её. 17 декабря произойдёт то же самое. Я заберу этот пояс обратно в Америку. А ты вернёшься в Великобританию с пустыми руками, парень. Скоро увидимся», — сказал Ковингтон в социальных сетях.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 лидера рейтинга pound-for-pound нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте на UFC 286, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.

Ковингтон в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 272, победил единогласным судейским решением соотечественника Хорхе Масвидаля.

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