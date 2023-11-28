Юрайя Фейбер: UFC нужны звёзды, и Шон О’Мэлли — одна из них
Бывший боец UFC именитый американец Юрайя Фейбер считает, что чемпионство соотечественника Шона О’Мэлли положительно влияет на развитие престижнейшей организации мира.
«Это большой подъём для дивизиона. Нам нужны звёзды, и сейчас О’Мэлли – звезда. Люди всегда будут критиковать, это случалось и со мной: «Оу, ты получил титульный бой, потому что…» Я всегда говорил, что люди сильно недооценивают Шона, поскольку он ведёт себя непринуждённо и расслабленно.
Из разговоров, которые у нас были, я понял, что он очень расчётливый и хладнокровный человек. Да, у него есть преимущество, к нему липнут деньги, но при этом он настоящий боец», — приводит слова Фейбера издание MMA Fighting.
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