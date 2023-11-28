Менеджер Цзю назвал имя возможного соперника Тимофея

Джордж Роуз, промоутер австралийского боксёра Тимофея Цзю, рассказал, кто может стать следующим соперником спортсмена.

«Сейчас у нас только два имени. Прежде всего это, конечно же, Лубин. Но поймите нас правильно. Мы не отказывались и не собираемся отказываться от унификации с Джермеллом Чарло. Мы пытаемся продавить этот бой. Но есть проблема. Никто не знает, где он сейчас. Вы и сами видели, что он даже не посетил бой брата на выходных. Но мы продолжаем попытки продавить этот бой. И надеемся в ближайшее время услышать хоть какой-то ответ от этих женственных мальчиков», — приводит слова Роуза Sky Sports Australia.

Эриксону Лубину 28 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в октябре 2017-го сразился на титул WBC, уступив нокаутом в первом раунде Джермеллу Чарло. В апреле 2022-го Лубин потерпел второе поражение, от соотечественника Себастьяна Фундоры.