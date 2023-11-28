Стерлинг: никогда не отвернусь от Мераба Двалишвили из-за нескольких долларов

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг в очередной раз рассказал, что он не собирается проводить поединок с товарищем по команде Мерабом Двалишвили.

«На самом деле отстойно видеть, как врагами становятся парни, которые когда-то были хорошими друзьями и партнёрами по тренировкам.

Это просто напоминание о том, почему я никогда не отвернусь от своего брата Мераба Двалишвили из-за нескольких долларов ради того, чтобы повеселить мир», – написал Стерлинг в социальных сетях.

В своём последнем поединке, состоявшемся в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на UFC 292, Стерлинг встречался с Шоном О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он стал новым обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.