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Пауло Коста бросил вызов Роберту Уиттакеру

Пауло Коста бросил вызов Роберту Уиттакеру
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории, бразилец Пауло Коста намерен провести поединок с Робертом Уиттакером.

«Слышал, что Уиттакер ищет соперника. Февраль меня устроит», – написал Коста в социальных сетях.

Отметим, что 21 октября текущего года в рамках турнира UFC 294, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ), Коста должен был провести бой с непобеждённым арабо-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым, но Пауло снялся с ивента из-за травмы руки.

Напомним, профессиональный рекорд Косты в смешанных единоборствах составляет 14-2. Последний бой Пауло состоялся 20 августа 2022 года на турнире UFC 278. Его соперником был американец Люк Рокхолд. Бразилец одержал победу единогласным решением судей.

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