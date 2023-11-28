«Надоело смотреть на Оливейру и Порье». Хупер объяснил, почему он поддерживает Царукяна

Американский боец UFC Чейз Хупер рассказал, почему он поддерживает российского бойца Армана Царукяна в поединке с Бенеилом Дариушем.

«Арман ведь дрался с Исламом Махачевым? И, как я помню, это был крутой бой. Я бы хотел увидеть это противостояние снова. Хочу видеть свежую кровь в борьбе за титул. Надоело смотреть на Оливейру, Порье, Гэтжи и всех остальных. Поэтому я буду надеяться, что Арман победит Дариуша», — сказал Хупер в интервью Джеймсу Линчу.

Противостояние состоится на турнире UFC Fight Night 233, который пройдёт на стадионе «Муди-Центр» в Остине, штат Техас. Спортивное шоу запланировано на 3 декабря. Бой Армана и Бенеила будет главным событием турнира.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом.