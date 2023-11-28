«Не первый и не последний раз оказываюсь под ножом». Хукеру провели операцию на руке

Топовый новозеландский легковес UFC Дэн Хукер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился своими ощущениями после операции на руке, из-за которой он не сможет принять участия в поединке с Бобби Грином.

«Операция была проведена этим утром. Это не первый и явно не последний раз, когда я оказываюсь под ножом, ха-ха. Могу понять, почему людям подобное не нравится, но лично я создан для такой жизни. Для меня это просто царапина, и я с нетерпением жду возможности снова подраться», — написал Хукер.

Напомним, бой Хукера и Грина должен был состояться 3 декабря на турнире UFC Austin.

В своей карьере Хукер провёл 35 боёв, 23 из которых завершились победой (11 нокаутом, семь сдачей и пять решением судей).