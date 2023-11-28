Экс-чемпион мира Тони: Усик — мусор. Ему просто повезло

Экс-чемпион мира Джеймс Тони высказался по поводу украинского боксёра Александра Усика.

«Ох, Усик – мусор. Ему просто повезло. Он оказался в нужном месте в нужное время. Боксёры моего поколения его бы просто уничтожили.

Честно говоря, ни один современный боец не смог бы выиграть у нас», – приводит слова Тони Boxing Social.

Напомним, в скором времени украинский боксёр встретится в поединке с британцем Тайсоном Фьюри.

Александр Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO, IBF и The Ring в супертяжёлом весе. Тайсон Фьюри – обладатель титула WBC. Украинец и британец подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе. Они сразятся 17 февраля 2024 года на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).