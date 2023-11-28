Майкл Пейдж — о переговорах с UFC: мы находимся на стадии флирта

36-летний британский полусредневес Майкл Пейдж рассказал о том, как проходят его переговоры по поводу подписания контракта с американским промоушеном UFC.

«Мне бы хотелось сказать, что нам удалось договориться о подписании контракта, но это не так. По правде говоря, мы к этому ещё не пришли. У нас остались препятствия. Я уже говорил об этом раньше, но сейчас мы находимся на стадии флирта.

Если так сложится, что я продолжу карьеру в PFL, значит, так оно и должно быть. Это хороший вариант. У меня там будет возможность встретиться с новыми соперниками, так что это может быть интересно», — приводит слова Пейджа MMA Fighting.

На счету Пейджа в профессиональной карьере 23 боя, в которых он одержал 21 победу и потерпел два поражения.