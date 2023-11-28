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Источник: паб Конора Макгрегора — убыточный. Ирландец потерял более € 2 млн после покупки

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из Ирландии Конор Макгрегор терпит большие убытки после покупки паба The Black Forge Inn в Дублине (Ирландия), сообщает Daily Mail.

По информации источника, за последний год ирландский боец, ставший владельцем паба в 2020 году, потерял около € 432 тыс. Также сообщается, что суммарно после приобретения заведения Конор понёс убытки в размере € 2,3 млн.

Конор Макгрегор приобрёл паб The Black Forge Inn в 2020 году. Сообщалось, что прежний хозяин заведения получил сумму, превышающую € 1,7 млн.

Паб The Black Forge Inn расположен в Крамлине, южном пригороде Дублина, в месте, где Макгрегор провёл детство.

Ранее стало известно, что полиция Ирландии начала проверку в отношении Макгрегора по подозрению в разжигании межнациональной розни.