Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон раскрыл, что позволяло ему доминировать среди тяжеловесов, несмотря на рост

Майк Тайсон раскрыл, что позволяло ему доминировать среди тяжеловесов, несмотря на рост
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный американский боксёр, абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории (до 91 кг) Майк Тайсон поделился со своими фанатами причинами доминирования в дивизионе тяжеловесов, учитывая, что его рост составляет всего 178 сантиметров.

«Скорость, взрывная мощь и выносливость. Помню, что я был тяжеловесом, который двигался как боксёр, который гораздо меньше. Кроме того, отмечу работу ног. Работа ног — ключ к тому, чтобы стать великим бойцом», — заявил Тайсон в своём Snapchat.

Напомним, первым титулом Тайсона в тяжёлом весе был пояс WBC, который он завоевал в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером. С 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Материалы по теме
«Я наносил смертельные удары». В «Судный день» молодой Тайсон был неудержим
«Я наносил смертельные удары». В «Судный день» молодой Тайсон был неудержим
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android