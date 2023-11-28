Вера: О'Мэлли — талантливый парень, но он не выдержит столь тяжёлого боя

Эквадорский боец Марлон Вера, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, пообщался с Майклом Биспингом и поделился ожиданиями от титульного боя с американцем Шоном О'Мэлли|, сравнив себя с последним соперником действующего чемпиона, Алджамейном Стерлингом.

«Я выбью из него, чёрт возьми, всё и уйду с сумкой денег и поясом. Я действительно верю, что заставлю его уйти. Я действительно верю, что я заставлю его снять с себя всю защиту и просто надеру его задницу. Он будет умолять меня, чтобы я прекратил подобное. Он действительно хорошо вылавливает соперников, которые выходят на него, но если рассматривать такой уровень ударов, как у Алджамейна, когда он держит голову посередине и просто раскачивается вправо и влево, даже не видя цели, то это очень плохая ударная работа, низкого уровня. Он (Стерлинг) — хороший атлет и хороший борец, и ему удалось понять, что можно двигаться как зомби и удерживать ногу, но со мной всё иначе. Я занимаюсь математикой в своей голове.

О'Мэлли — очень талантливый парень. Он умеет драться и всё такое, но я говорил это раньше и скажу ещё раз: он не выдержит тяжёлого боя. Он парень, который хорошо двигается, и он планирует использовать свой атлетизм, а я собираюсь заставить его драться. Ему придётся встретиться со мной лицом к лицу. Я буду готов. Я перееду его, остановлю и стану чемпионом мира», — сказал Вера в подкасте на YouTube-канале Майкла Биспинга.

Напомним, поединок О'Мэлли и Веры станет главным боем турнира UFC 299, который пройдёт в первом квартале 2024 года, точные дата и место проведения станут известны позже.