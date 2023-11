«У нас было много драк в тюрьме». Асхабов — о нахождении под стражей в Таиланде

Российский боец смешанного стиля Хусейн Асхабов, который вместе с братом Хасаном Асхабовым был задержан в Таиланде в сентябре 2023 года по подозрению в похищениях и пытках, рассказал об опыте нахождения под стражей в стране Юго-Восточной Азии и рассказал, каким был его быт.

«Меня выпустили на свободу 23 ноября. Я знал, что нас должны были до 5 декабря отпустить, потому что дольше трёх месяцев человека держать нельзя. В общем, я играл с другом в шахматы, охранник заходит, говорит: «Всё, вы выходите». Начальник тюрьмы сказал, что для всех будет большой праздник, все выдохнут, что мы выезжаем. Драк у нас за это время было очень много.

Там очень много людей, и люди, если честно, нечистоплотные. Мне это надоело, и я начинал заставлять убираться там. Давал какие‑то задания. Ещё у них шутки были такие… Я даже это повторять не хочу. Просто у нас это неприемлемо. И за это они получали. Я вам отвечаю, мне даже футболки передали, там нарисовано было The King of The Prison. Но вообще, это ужасное место. Физически всё нормально, но морально это тяжело. Все спят на полу, подушек нет, всё общее, люди нечистоплотные. Но в то же время я рад, что туда попал, потому что понял, кто близкий человек, кто не близкий, кто поддерживал, кто нет. Есть даже плюсы во всей этой истории.

Там вообще нет для этого условий. Я одну тренировку провёл, все 1600 человек стояли, смотрели, как я тренируюсь. Но больше не тренировался, там сложно это делать, потому что в 5:30 там подъём, в 6:00 всех выводят на прогулку, и в 16:00 все обратно поднимаются. А так — нормально», — сказал Асхабов «Матч ТВ».