Пётр Ян рассказал, в чём заключается секрет хорошей физической формы

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о поддержании физической формы.

«Нужно всегда находиться в идеальных кондициях? Рецепт хорошего функционального состояния один — пахота. Этим нужно жить. MMA — жестокий мир. Перестанешь работать — и тебе начнут наступать на пятки.

Джонс позволял себе вольности? Он трудился над собой долго на более ранних этапах карьеры. На этом фундаменте американец и выезжает. Он одарён природой и интеллектуально развит как боец. К лагерю привлекает профессионалов своего дела — это помогает пройти подготовку на высоком уровне», — приводит слова Яна RT.

В своём последнем бою, который прошёл 11 марта этого года, Ян уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.