Пётр Ян поделился планами на будущее и назвал сроки возвращения в октагон

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался о планах на будущее.

«Здоровье в порядке — постепенно залечиваю старые повреждения. Касаемо формы — недавно начал проводить тренировки, поэтапно укрепляю организм. Примерные сроки возвращения в октагон — март 2024-го. К этому времени буду готов.

Какой вариант будет для меня предпочтительнее в ближайшем поединке: выиграть быстро и ярко или провести всю дистанцию и взять верх решением, но почувствовать уверенность в своих силах? Думаю, мне нужна именно конкурентная плотная схватка, которая продлится минимум пару раундов. Хочется опять прочувствовать весь ажиотаж смешанных единоборств: побороться в партере, поработать в стойке. В противном случае при быстром финише останется некая недосказанность», — приводит слова Яна RT.

В своём последнем бою, который прошёл 11 марта этого года, Ян уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.