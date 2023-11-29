Менеджер Усика рассказал, в чём Александр превосходит Фьюри

Эгис Климас, менеджер боксёра Александра Усика, высказался по поводу предстоящего поединка украинца с Тайсоном Фьюри.

«Мы упорно работали, чтобы наконец-то организовать этот бой. И мы это сделали. Однозначно, будет непросто. Это точно не лёгкий бой. Пожалуй, самый сложный в карьере Александра. Усик уверен в себе, но осознаёт, что впереди много работы. Это не проблема, так как он — тот ещё пахарь. Думаю, будет очень непросто подыскать спарринг-партнёров. Ведь Тайсон очень высокий. С длинными конечностями и очень неудобным стилем. Он тяжёлый. Это будет самый сложный вызов в карьере Усика.

Усик победит. Факторы в его пользу — это работа ног, ум, боксёрский IQ. Я не сказал бы, что Фьюри обладает нокаутирующим ударом. Но он использует свой вес, чтобы сперва измотать соперников. Он постоянно наваливается на них. Вот как это работает. Но сломить Усика будет непросто. Не забывайте, что Александр уже был абсолютным чемпионом мира в крузервейте. Никто не верил, что он подойдёт вплотную к тому, чтобы добиться этого ещё и в хэвивейте. Никто не верил, что он будет и здесь доминировать.

Это словно дар свыше. Для меня это очень важно. Он не только отличный боец. Он ещё и очень достойный человек. В нём нет зависти. Он всегда улыбается. Ему нравится общаться с людьми. Одно удовольствие работать с ним. Бой Усик vs Фьюри. Это будет отличное шоу. Самое большое в мире!», — сказал Климас на пресс-конференции.