Пётр Ян: 28 из 30 независимых судей и экспертов посчитали, что я оказался сильнее О’Мэлли

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян высказался по поводу своего поединка с Шоном О'Мэлли.

«Сколько побед отделяет меня от еще одного поединка за титул? Минимум две. Тогда, полагаю, снова получу шанс. Давайте возьмем бой с О’Мэлли: 28 из 30 независимых судей и экспертов посчитали, что я оказался сильнее. И я уверен, что выиграл ту схватку.

Судейский вердикт в реванше с Алджамейном Стерлингом тоже вызывает вопросы. Скажу так: в дальнейшем мне интересны эти кандидатуры. Эти противостояния меня зажигают», — приводит слова Яна RT.

В своём последнем бою, который прошёл 11 марта этого года, Ян уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.