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Пётр Ян высказался по поводу своего следующего соперника в UFC

Пётр Ян высказался по поводу своего следующего соперника в UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян поразмышлял на тему того, кто станет его следующим соперником.

«Увы, но UFC не предоставит мне ни одного из этого квартета прямо сейчас. Осознаю это. Шона, полагаю, чуть приберегут. Алджамейну такая схватка сейчас не нужна.

Надо отталкиваться от того, кто будет свободен в те даты, на которые запланировано мое возвращение. Идет диалог менеджеров, и я в него не вникаю. Я не могу не драться, ведь хочу быть лучшим. Когда мне дадут соперника, просто скажу: «Погнали», — приводит слова Яна RT.

В своём последнем бою, который прошёл 11 марта этого года, Ян уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

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